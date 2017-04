das Projekt

365 Tage zuckerfrei – das Experiment

Zucker ist ungesund. Das steht außer Frage. Doch wie ungesund ist Zucker denn tatsächlich? Diese Frage zu beantworten ist schwierig. Die Schäden, die Zucker in unserem Körper zu verursachen vermag sind zwar sehr vielfältig, jedoch schwer mess- und objektivierbar. Aus diesem Grund möchte ich herausfinden was passiert, wenn ich ein Jahr lang zur Gänze auf Zucker verzichte. Als gesundheitsbewusster Mensch achte ich schon seit vielen Jahren bewusst auf meinen Lebensstil. Ich betreibe regelmäßig Sport, rauche nicht, meide fettreiche Speisen weitgehend und trinke Alkohol nur in Maßen. Ich tue das aus Überzeugung. Ich glaube fest daran, dass ein gesunder Lebensstil die Voraussetzung für ein langes, vitales Leben darstellt und uns allen eine große Chance darbietet. Diese Art zu leben entspricht meiner Philosophie, soll aber gleichzeitig auch Vorbild sein für meine Patienten und alle Menschen, die ihre Gesundheit verbessern wollen. Ein Laster, das mich schon mein ganzes Leben begleitet sind Süßigkeiten. Allen voran liebe ich dunkle Schokolade. Auch wenn ich mich beim Naschen (meistens) beherrschen kann, muss ich gestehen, dass ich fast täglich Schokolade esse.

Hat man sich in der Vergangenheit sehr intensiv auf die Gesundheitsrisiken ungesunder Fette konzentriert, so wurden in den letzten Jahren die Gefahren des Zuckerkonsums genauer unter die Lupe genommen. Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass der Verzehr einfacher Zucker nicht weniger ungesund ist als der Konsum von schlechten Fetten. Aus diesem Grund ist es mir ein Anliegen mein Ernährungsverhalten auch diesbezüglich zu verändern. Ich möchte herausfinden, ob es für mich subjektiv spürbar wird, wenn ich zur Gänze auf einfachen Zucker verzichte. Die meisten von uns kennen das „Gefühl danach“, wenn wir etwas Fettes, Gebackenes oder Frittiertes gegessen haben. Nach üppigen Mahlzeiten geht es einem nicht besonders gut. Man wird müde und träge. Wer im Rahmen der Fastenzeit schon einmal zur Gänze auf Alkohol verzichtet hat, weiß, dass man sich dadurch auch energiegeladener und wohler fühlt. Doch wie wird das wohl beim Verzicht auf Zucker aussehen? Werde ich mich besser fühlen? Werde ich abnehmen? Werde ich besser schlafen, mich besser konzentrieren können oder tut sich vielleicht einfach gar nichts?

Die Spielregeln

Ab dem 01.09.2013 werde ich ein ganzes Jahr lang – sprich bis 31.08.2014 – auf jede Form von einfachem Zucker verzichten, der einem Lebensmittel oder einem Produkt zugesetzt wurde. Somit werden nicht nur Zucker sondern auch alle Süßigkeiten aus meinem Speiseplan gestrichen. Selbstverständlich darf ich auch keine Marmeladen essen oder Saucen verwenden, denen Zucker beigemengt wurde. Im Rahmen dieses Projektes möchte ich nicht nur herausfinden was mit mir passiert, wenn ich keinen Zucker mehr esse, sondern auch darauf aufmerksam machen in wie vielen Lebensmitteln Zucker enthalten ist oder versteckt wird, von denen wir es gar nicht wissen oder glauben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich auf den Start des Experiments freuen oder eher davor Angst haben soll….

Alle Lebensmittel, die Zucker von Natur aus beinhalten (z.B. Obst oder Milch) sind erlaubt.

Nachdem ein Jahr eine sehr lange Zeit ist, behalte ich mir einen Joker vor. Dieser Joker gilt für 1 Tag in diesem Jahr, an dem dann Zucker erlaubt sein wird. Er darf von mir in einem Moment der Schwäche eingesetzt werden und soll auch veranschaulichen, wie ich nach einer langen Zuckerpause (ich hoffe ich brauche den Joker nicht gleich am Anfang!) auf den Konsum von Zucker reagiere.

Begleiten Sie mich auf meiner zuckerfreien Reise, machen Sie mit und lassen Sie uns einander austauschen. Der Anfang wird hart, da bin ich mir ziemlich sicher. Wer verzichtet schon gerne auf Dinge, die ihm lieb sind? Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass das Experiment für mich ein lohnenswertes ist. Ich halte Sie am Laufenden!