CHANGE-CHARGE-CHANGE-CHARGE-CHANGE-CHARGE-CHANGE-CHARGE-CHANGE

Es ist an der Zeit etwas in deinem Leben zu verändern! Es ist an der Zeit deine Akkus wieder einmal aufzuladen und deinem Leben mehr Energie zu verleihen!

In gut 3 Wochen ist es soweit. Dann startet mein neues Projekt und mit ihm der neue Blog https://shapeofmylife40.wordpress.com.

Dies hat mich dazu veranlasst das Entrostungsmittel aus dem Keller zu holen und meine etwas eingerosteten Gelenke schon mal prophylaktisch von hinderlichen Ablagerungen zu befreien. Ihr solltet das auch tun, denn Vorsorge ist die halbe Miete! Und wo wir schon im Keller sind. Nehmt euch dann auch gleich mal eure verstaubten Laufschuhe zur Hand. Führt euch nun den Schuh zur Nase und holt tief Luft. Genau, denn ihr könnt euch jetzt schon mal an den Geruch von Schweiß gewöhnen, der wird euch in den kommenden 12 Monaten begleiten 😉

Ich freu mich drauf! Ich freu mich auf euch!

SHAPE OF MY LIFE! SHAPE OF YOUR LIFE! SHAPE OF OUR LIVES!

