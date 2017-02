Good girls & bad boys

Heute möchte ich mich noch mal um die „watch list“ kümmern. Wäre ich kürzlich doch beinahe wieder einmal über eine Aktion einer bekannten Supermarktkette gestolpert, die Bio-Vollkornweckerl zu einem wirklich tollen Preis im Angebot hatte. Beim Studieren der Inhaltsstoffe konnte von einem natürlichen, biologischen Produkt wahrlich nicht mehr die Rede sein! Neben Zucker fanden sich etliche Zusatzstoffe in dem Produkt, die man nur durch eine Intensiv-Detox-Woche wieder aus dem Körper rausbekommen hätte. Ich finde es immer wieder erschütternd, dass Lebensmittel als „Bio“ deklariert werden dürfen, „nur“ weil der Großteil der Inhaltsstoffe gewissen Anbau und Produktionsrichtlinien entspricht. Denn „Bio“ sollte dem Kunden doch eigentlich auch das Gefühl vermitteln seinem Körper und der Gesundheit etwas Gutes zu tun. Wie auch immer, es ist und bleibt ein leidiges Thema. Abhauen und alles hinter sich lassen bringt einen auch nicht weiter. Denn im Flugzeug erwartet einen dann folgendes Salzgebäck…

…wenn man Glück hat! Hat man Pech, so hat man bei Kurzstreckenflügen schon mal die Qual der Wahl zwischen Muffin und Schokoriegel. Jawohl, wir fasten 🙂

Wenn man hartnäckig auf der Suche bleibt, stösst man aber doch immer wieder auf freudige Überraschungen und findet Produkte, die man eher den „bad boys“ zugeordnet hätte…

…in diesem Knäckebrot steckt tatsächlich ausnahmsweise mal kein Zucker drin!

In meinem vorletzten Beitrag hatte ich mein neues Blog-Projekt angekündigt. In diesem werde ich mich über ein Jahr lang sehr intensiv mit den Themen Sport, Ernährung, Mentales, Vitalstoffe & Hautpflege auseinandersetzen. Im Rahmen des Experiments, das am 01.11.2014 startet, wird es für mich zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen geben. Damit die Neugier etwas steigt, möchte ich euch heute ein paar wenige Aufgaben verraten, die auf mich warten…

…ich muss einen Marathon unter 3:30h laufen, 100 Liegestütze am Stück schaffen, werde mich 1 Monat lange vegan ernähren und 1 Monat lange sehr kalorienreduziert essen, um zu sehen wie sich das auf Körper und Geist auswirkt (Menschen, die das tun berichten, dass man durch die Kalorienrestriktion mental fitter wird, mehr Energie hat und weniger Schlaf braucht), ich werde zahlreiche andere Ernährungsformen und sportliche Extremwettbewerbe ausprobieren. Ich werde in die Form meines Lebens kommen und ihr mit mir!

An dieser Stelle möchte ich mit einer Textpassage aus einem Lied von Xavier Naidoo enden: „Was wird mich erwarten wenn ich wieder komm, wenn ich wieder komm, seid ihr hier?

Alles Liebe, viel Gesundheit und eine zuckerfreie Woche!

