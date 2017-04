Ich schmier dir eine…

…feine „Stulle“. Womit nur? Frühstücken wäre wichtig, das steht ausser Frage. Leichter gesagt als getan! Obst mit Joghurt oder Topfen ist ok, Müsli ohne Zuckerzusatz auch. Eine Scheibe Brot, bei unseren deutschen Nachbarn auch ganz gerne mal „Stulle“ genannt, wäre aber auch wieder mal ganz nett. Doch was schmiere ich mir da drauf? Das erste Hindernis stellt ja bereits das Brot dar, wie wir mittlerweile wissen. Aber wir sind schlauer geworden und achten darauf, dass kein Zucker darin enthalten ist! Bitte gehen Sie Ihrem Bäcker mit lieben Grüßen von mir auf die Nerven 😉 Somit fühlen wir uns diesbezüglich erst mal auf der sicheren Seite. So: Honig mit Butter ist erlaubt. Eigentlich möchte ich mich aber zuckerreduziert ernähren, womit Honig auf Dauer auch keine gute Lösung darstellt. Nahezu jeder Aufstrich, der über einen vernünftigen (vernünftig im Sinne eines niedrigen Fettanteils) Fettanteil verfügt wird aufgezuckert. Kann man also praktisch vergessen. Dennoch habe ich für mich nun eine Alternative gefunden, die mir geschmacklich sehr zusagt und auch vom Gesundheitswert durchaus empfehlenswert ist. Und diese Lösung möchte ich gerne mit euch teilen. Ich kaufe mir also ein zuckerfreies 100%-Vollkornbrot (ja! auch in Bezug auf die 100%-Vollkorn müssen wir penetrant bleiben und nachfragen – nicht mit uns 😉 und streiche mir Ricotta drauf. Der schmeckt super, hat einen relativ niedrigen Anteil an gesättigten Fetten und enthält keinerlei chemisches oder ungesundes Krimskrams. Ich esse ihn auch gerne mit frischen Kräutern!

Für den Fall, dass es mal ein bisschen süßer sein soll, habe ich von einer lieben Freundin eine tolle Empfehlung für eine Marmelade bekommen. Der Fruchtanteil des Produkts beträgt 70% (das ist wirklich gut!) und gesüßt wird ausschliesslich mit Agavendicksaft. Das Schöne an dieser Marmelade ist die Tatsache, dass man einerseits die Frucht sehr schön rausschmeckt und andererseits die Süße dezent im Hintergrund bleibt. Die meisten Marmeladen werden ja derart zu Tode gezuckert, dass sie durch den hohen Zuckeranteil beinahe ein wenig scharf schmecken. Zucker gehört ja zu den stark sauren Lebensmitteln und bringt durch die Säure auch Schärfe mit sich. Abartig. „Meine Neue“ schmeckt hingegen wirklich fein!

Also ab auf die Zwergenwiese 🙂 (bekommt man im Bio-Supermarkt und ist gar nicht so teuer)!

